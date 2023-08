EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche de sa première victoire, face à Monaco

L'occasion est belle pour retrouver le sourire, engranger de la confiance et montrer que Pierre Aristouy est bien l'homme de la situation. Si l'ascension du rocher monégasque s'annonce ô combien raide, d'autant plus avec les absences d'Alban Lafont , Fabien Centonze ou encore Nathan Zézé, ce vendredi soir à la Beaujoire, elle va aussi permettre au FC Nantes de montrer ce qu'il a dans le ventre. "Il faut sortir de cette inhibition, de ce manque de spontanéité, espère l'entraîneur canari qui joue une partie de son avenir. On a aussi un bloc équipe qui a tendance à se refermer et à descendre plus bas. Parce qu’il y a la crainte de ne pas tenir le score. Il faut évacuer cette peur." Et surtout marquer et si possible plusieurs fois pour une équipe qui n'a plus inscrit plus d'un but depuis avril dernier.

"Il faut des points mais on n’en est qu’à la 3e journée, dédramatise Marcus Coco. Taper tout de suite, ce n’est pas la meilleure des solutions [...] On est dans la découverte d’une nouvelle méthode. On fait de bonnes choses même si on peut bien sûr faire mieux. Il faut nous faire confiance et faire confiance au coach." Et le principal intéressé d'ajouter : "Que l’on soit sanctionné sur la durée par des résultats, ça fait partie du métier. Qu’on ait la sensation d’être fragilisé dès la première journée, de façon avérée ou pas, ça n’a pas trop de sens." Et ça en aurait encore moins si les Monégasques, qui n'ont perdu qu'un seul match de championnat face aux Jaunes depuis 2013/2014, venaient à tomber pour la première fois de la saison.

Le FC Nantes reste sur deux nuls à la Beaujoire face à Monaco en Ligue 1

