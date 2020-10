EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche de son premier succès à l'extérieur, face à Nice

L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, peut s'appuyer sur un groupe quasiment au complet pour le déplacement à Nice, ce samedi. Après deux défaites à Monaco et Lille, les Canaris vont disputer "un match charnière", dixit Alban Lafont et doivent réagir pour ne pas sombrer au classement.

"C'est un match charnière, lance le portier nantais Alban Lafont. A partir de six matchs, ça devient sérieux, entre guillemets parce-que les écarts commencent à se creuser et il ne faudra pas se faire décrocher." Avec seulement un point de pris sur neuf possibles, le FC Nantes qui se déplace, ce samedi soir, à Nice serait bien inspiré d'engranger au moins une unité pour ne pas sombrer au classement.

Les Canaris n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers déplacements, contre Marseille (1-3).

Pour tenter de rebondir sur un terrain qui réussit très peu aux Jaune et Vert - une seule victoire sur ses 12 derniers déplacements sur la Côte d'Azur -, Christian Gourcuff pourra s'appuyer sur un groupe quasiment au complet, à l'exception d'Anthony Limbombe, toujours en phase de reprise. "La solution passera par le collectif, prédit le technicien breton. Mais le collectif a besoin d'individualités qui s'engagent." Moses Simon et Kader Bamba, notamment, sont visés. Et ils ont l'occasion de faire coup double, à l'Allianz Riviera : répondre sur le terrain et relancer une équipe en quête de confiance.

Vivez le match à la radio sur France Bleu

OGC Nice - FC Nantes : une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 20 heures, avec Florian Cazzola à l'Allianz Riviera, Clément Lebas et leurs consultants en studio.

Les Canaris toujours à la recherche d'une victoire à l'extérieur