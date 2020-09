EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche de son premier succès depuis cinq ans à Lille

Après Monaco et Saint-Etienne, les Canaris s'attaquent à un troisième gros morceau, Lille, ce vendredi soir dans le Nord. Aux coéquipiers du revenant Imran Louza de faire mentir les statistiques qui ne donnent pas cher de la peau des Jaune et Vert face à des Dogues mordants en ce début de saison.

"C’est une semaine très courte, avoue Christian Gourcuff. On a très vite basculé dans la préparation du match contre Lille". Le FC Nantes n'a pas eu le temps de cogiter. Et c'est peut-être mieux comme ça. Cinq jours à peine leur match nul (2-2) dans un classique pourtant fort mal commencé face à Saint-Etienne, les Canaris sont dans le Nord, ce vendredi soir, pour y affronter un Lille toujours invaincu cette saison, en championnat.

Cette saison, Imran Louza, Renaud Emond et Ludovic Blas ont marqué 100% de leurs tirs.

Si les Jaune et Vert peuvent compter sur le retour de leur chef d'orchestre au milieu de terrain, Imran Louza - qui a purgé ses deux matchs de suspension -, ils devront absolument hausser le ton en défense. Les Dogues n'ont perdu qu'un seul de leurs 22 derniers matchs en Ligue 1 face à des Canaris qui ont déjà encaissé 5 buts en 4 matchs. Et la tâche s'annonce plus qu'ardue quand on sait que les hommes de Christophe Galtier ont marqué au moins un but lors de leurs 11 derniers matchs.

Une victoire nantaise pour définitivement lancer la saison ?