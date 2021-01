EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la recherche de son premier succès en 2021 contre Metz

"Personnellement, de ce que je vois à l’entraînement et tout, on n’est pas à notre place", assure Marcus Coco. Mais répéter ses gammes ne suffit pas à devenir un bon musicien. Seul le concert fait foi. Et depuis le début de la saison, les représentations du FC Nantes sont gâchées et les supporters, tenus à distance par les huis-clos, ont des maux de tête de plus en plus récurent à mesure que les fausses notes se multiplient. Incapables de gagner depuis 11 rencontres - une première depuis la saison 2001/2002 -, le FC Nantes est aujourd'hui dans une position inconfortable au classement. Et une nouvelle copie brouillon les mettraient en grande difficulté à l'orée d'un mois décisif avec des matchs face à Lille, Monaco, Marseille ou encore Angers.

"C'est toujours difficile de jouer le bas du classement mais il faut se sortir de cette situation, espère le défenseur brésilien Andrei Girotto. Ce n'est pas toujours facile de jouer sans confiance mais il faut gagner." Pour tenter d'y parvenir, les hommes de Raymond Domenech pourront compter sur le retour de l'international nigérian Moses Simon, remis d'une entorse. Mais il ne devrait pas y avoir de surprise dans l'équipe de départ pensée par l'ancien sélectionneur des Bleus. "Je suis plutôt dans la stabilité", promet-il. Cela vaut également pour ses résultats, avec trois nuls en autant de rencontres. Une habitude qu'il va, cette fois, falloir bousculer si les Jaunes aspirent toujours à se maintenir dans l'élite.

Vivez le match sur France Bleu Loire Océan dès 14h30

FC Metz - FC Nantes : une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au stade Saint-Symphorien, Clément Lebas et leur bande de consultants pour commenter, analyser et réagir avec vous, auditeurs au 02.40.73.6000 sur ce match très important pour les Canaris dans l'optique du maintien.

Vers une victoire nantaise pour s'éloigner de la zone rouge ?