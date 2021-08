EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à la relance face à Lyon, sa proie favorite en championnat

"On s'est préparé à affronter un Lyon capable de tout, et notamment du meilleur." L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a donné le ton, en conférence de presse. Après Monaco et Rennes, sa formation s'apprête à affronter une autre grosse cylindrée de la Ligue 1, ce vendredi soir au stade de la Beaujoire. Et si le niveau des Gones - qui réalisent leur pire début de saison depuis 29 ans - interroge, celui des Jaunes inquiète, l'état de forme de Moses Simon et Randal Kolo Muani, impliqués sur quatre buts à eux deux, reste très incertain.

"On va essayer de travailler sur leurs faiblesses et appuyer là où ça fait mal, espère l'ailier Marcus Coco. Il va falloir rester en bloc et profiter des espaces qu’ils laissent derrière quand ils attaquent en nombre." À défaut de prendre le jeu à son compte, l'octuple champion de France espère être clinique face à un OL qui a encaissé 7 buts en 3 matchs et ainsi confirmer sa bonne forme face à l'équipe de Peter Bosz, qu'il a déjà battue à 40 reprises dans l'élite, un record.

On fait le match ensemble au 02.40.73.6000

FC Nantes - Olympique Lyonnais, une rencontre à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce vendredi avec Florian Cazzola et Leila Peneau, joueuse du FC Nantes, au stade de la Beaujoire et Oscar Lippert autour de ses consultants. On attend vos questions, réactions, coups de cœur et coups de gueule en direct au 02.40.73.6000.

Deux victoires d'affilée à domicile, le FC Nantes ne l'a plus fait depuis décembre 2019