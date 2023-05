EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à Lille pour rester en vie dans la course au maintien

Les calculs sont désormais simples. Si l'AJ Auxerre l'emporte, ce samedi soir à Toulouse, le FC Nantes doit impérativement éviter la défaite contre Lille. Sinon, l'octuple champion de France sera officiellement relégué à l'échelon inférieur. L'enjeu est de taille. "Ils en ont conscience mais il y a une phase entre en avoir conscience et l’accepter pour s’engager complètement, analyse l'entraîneur canari, Pierre Aristouy. Auxerre a, semble-t-il, des dispositions mentales bien meilleures que celles de Nantes. Mais Auxerre est programmé pour jouer le maintien depuis la première journée [...] À quatre matches de la fin, on doit se mettre dans les mêmes dispositions mentales que celles dans lesquelles Auxerre se trouve depuis 35 journées."

Pour ce dernier voyage loin de la Beaujoire, les Jaunes pourront compter sur un retour de taille, celui de Pedro Chirivella, alors qu'Andy Delort et Evann Guessand sont eux forfaits. "Pour aller chercher le maintien, on a besoin de tout le monde, peu importe combien de minutes ou de secondes, lance le milieu de terrain. Même si c’est 5 ou 10 minutes et que je peux aider pour aller chercher ce maintien, je serai le plus content." Face à des Dogues engagés dans une bataille féroce pour l'Europe, le FC Nantes joue lui sa survie et devra retrouver de l'allant offensif après 435 minutes de disette pour tenter de faire vaciller des Nordistes, qui n'ont plus perdu chez eux depuis le mois d'août et face à Nantes depuis 2015. Mission impossible ?

