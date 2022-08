EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à Marseille pour décrocher son premier succès de la saison

Après deux nuls d'affilée, le FC Nantes aspire à enfin lancer sa saison, ce samedi soir à Marseille, une équipe également en quête de certitudes. Avec Blas mais sans Sissoko, les Canaris vont avoir fort à faire, dans un stade plein, face à un adversaire qu'ils n'ont plus battu depuis quatre matches.

L'ailier gauche du FC Nantes, Moses Simon, a inscrit le premier but de la saison des Canaris, face à Lille, la semaine dernière.

De très poussif en match d'ouverture de la saison, le FC Nantes s'est quelque peu rassuré, contre Lille. Toujours aussi costaud en défense, il doit maintenant gagner en certitudes dans le secteur offensif s'il veut empocher, ce samedi soir sur la pelouse de Marseille, son premier succès de la saison. "On doit être juste offensivement, dans le dernier geste, la dernière passe, confirme Nicolas Pallois. Mais dans les semaines à venir, ça va aller." A condition de recruter comme l'a encore réclamé l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. "J'ai fait passer les messages, assure le Kanak. Aujourd'hui, je n'ai que quatre attaquants et sportivement, il est impensable de voir partir Ludo."

Si Blas devrait, comme face à Lille, commencer la rencontre, ce ne sera pas le cas de Moussa Sissoko, toujours à l'infirmerie. Le manque de profondeur de banc chez les Jaunes a d'ailleurs obligé Antoine Kombouaré a rappelé Kader Bamba, écarté depuis le début de saison, buteur lors du dernier succès des Canaris au Vélodrome. "On veut faire un grand match, être solide, promet le technicien de 58 ans. On sait aussi que le public de Marseille est versatile. Le climat n’est pas serein, c’est la première fois que je vois un entraîneur qui démarre se faire siffler. À nous de faire en sorte que ce soit compliqué pour son équipe." Et qui sait pour le FC Nantes, peut-être enfin vraiment lancer sa saison, à cinq jours du tirage au sort de la Ligue Europa.

Le FC Nantes n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers déplacements