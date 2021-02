EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes à Saint-Etienne pour briser la pire série de son histoire

Le FC Nantes n'a plus de joker. Alors que se profile des chocs contre Lille, Marseille et Angers, les Canaris sont désormais dans l'obligation absolue d'engranger des points face à Saint-Etienne, ce mercredi soir. Tout autre résultat qu'un succès pourrait faire glisser les Jaunes dans la zone rouge.

Les matchs passent, les défaites s'empilent et les Canaris s'enfoncent chaque semaine un peu plus. A l'orée d'un mois capital pour le FC Nantes, le déplacement dans le Chaudron stéphanois, ce mercredi soir, ressemble à s'y méprendre à une finale avant l'heure pour deux équipes qui flirtent avec la zone rouge. Et il serait temps que les Jaunes aient "un déclic", dixit Dennis Appiah, s'ils veulent balayer cette série de 13 matchs sans victoire.

18 points en 22 matchs, du jamais vu à Nantes

Face à un Saint-Etienne jeune, joueur, mais désespérément inefficace, les joueurs de Raymond Domenech vont devoir se lâcher, comme ils l'avaient fait l'année dernière à la même époque sous les ordres de Christian Gourcuff. "Il faut créer plus et pour cela prendre des risques pour avoir des occasions, détaille le technicien de 69 ans qui, en tant que Lyonnais, retrouvera son meilleur ennemi. Pour le moment, on s’appuie sur une solidité sur ce qu’on sait faire et la défensive car il y a de l'angoisse et du stress. C’est ce qu’il faut casser, pour prendre plus de risques." Et cadrer plus d'un tir par match, ce que Nantes a été incapable de faire sur 2 de ses 3 derniers matchs.

On est toujours là. On ne fait pas n’importe quoi mais maintenant il faut que ça se traduise sur le terrain.

Au bord de la zone rouge, les Jaunes, privés de leur capitaine, Nicolas Pallois expulsé contre Monaco, et qui n'ont jamais comptabilisé aussi peu de points à ce stade de la compétition - 18 points en 22 rencontres - assurent avoir pris conscience de la situation. "On continue à se battre et on en fait toujours plus, promet Dennis Appiah. Si on n’a pas gagné, c’est qu’on n’en a pas fait assez. On est toujours là. On ne fait pas n’importe quoi mais maintenant il faut que ça se traduise sur le terrain." Mieux vaut tard que jamais pour les Canaris.

Les Canaris n'ont plus perdu dans le Chaudron depuis 2018