EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes a une revanche à prendre sur le Stade de Reims

Les Canaris ont à peine eu le temps de savourer leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, qu'ils sont déjà de retour aux affaires. Sur leur route, le Stade de Reims, ce dimanche après-midi dans une Beaujoire qui devrait recevoir environ 15.000 spectateurs, la bête noire des Jaunes contre qui ils se sont inclinés à 6 reprises sur leurs 9 derniers matches. "C’est une équipe face à laquelle on a eu du mal, confirme d'ailleurs le défenseur Jean-Charles Castelletto, à peine rentré de la Coupe d'Afrique des Nations où il a terminé troisième avec le Cameroun. J’espère qu’on ne répétera pas les mêmes erreurs et qu’on prendra les points."

Un parfum de revanche qui anime également Antoine Kombouaré, qui boucle une première année sur le banc nantais avec 40,5% de succès. Du jamais vu depuis Sérgio Conceição. "On s’attend à voir une équipe qui sait nous battre, souffle le Kanak. Nous, on n’a toujours pas trouvé la solution. Il faut tout faire pour réparer les erreurs commises et essayer de grappiller au moins un point ou de l’emporter." En ligne de mire, le maintien, et peut-être plus en cas de succès. "On veut prendre du plaisir aussi, et aussi en donner à nos supporters et à long terme, le but est d’aller chercher, pourquoi pas, un bonus avec les places européennes", lâche Castelletto. On en est encore très loin.

Vibrez au rythme du FC Nantes sur France Bleu Loire Océan

La rencontre entre le FC Nantes et le Stade de Reims est à suivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, ce dimanche dès 14h30 avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade de la Beaujoire, accompagné de Pierre-Arnaud Bard, journaliste à Presse Océan, d'Oscar Lippert et de leurs consultants. On attend également vos réactions en direct au 02.40.73.6000.

Une victoire pour rester dans le top 10 de la Ligue 1 ?