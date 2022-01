EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes accueille Monaco et vise une quatrième victoire de rang

Les Canaris vont avoir fort à faire pour tenter d'enflammer une Beaujoire qui résonnera bien creux, ce dimanche après-midi, en raison du retour des jauges à 5.000 spectateurs. Face à un AS Monaco privé de son meilleur buteur Wissam Ben Yedder et piqué au vif depuis son changement surprise d'entraîneur, le FC Nantes s'attend à un "match très compliqué", dixit Antoine Kombouaré, d'autant qu'il devra faire sans ses joueurs africains, partis à la Coupe d'Afrique des Nations, Wylan Cyprien, Willem Geubbels et Gor Manvelyan.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ils nous avaient posé beaucoup de problèmes au match aller, on avait beaucoup souffert, se souvient le technicien des Jaunes. On était content du résultat, mais de la façon dont on l’a obtenu. Aujourd’hui, on est bien meilleurs." Les cinq succès d'affilée, toutes compétitions confondues, de la bande à Ludovic Blas le prouvent. De quoi donner des ailes à l'expérimenté défenseur Nicolas Pallois. "On doit se mettre dans la tête qu’il faut continuer, tonne le joueur qui arrivera en fin de contrat au mois de juin. Cette année, il y a la possibilité de faire un beau truc. À nous de nous donner les moyens de poursuivre cette série pour aller chercher le maintien le plus vite possible." Un objectif qui commencerait sérieusement à se dessiner en cas de nouveau succès et qui pourrait pousser les Canaris à revoir leurs prétentions à la hausse pour la suite de la saison.

Il n'y a pas de jauge pour écouter les matches sur France Bleu Loire Océan !

Le début de la phase retour du FC Nantes qui accueille l'AS Monaco, ce dimanche après-midi au stade de la Beaujoire, est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan dès 16h30 avec les commentaires de Florian Cazzola, accompagné d'Oscar Lippert et de l'ex-arbitre de Ligue 1 et Ligue 2 Sébastien Denis. Pour réagir et analyser le match en direct, il suffit de composer le 02.40.73.6000.

En cas de succès, le FC Nantes peut doubler son adversaire dominical en Ligue 1