EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes accueille Montpellier et veut rester collé au wagon de tête

Les Canaris veulent rester sur leur petit nuage. Quatre jours seulement après son incroyable qualification en finale de la Coupe de France, aux dépens de l'AS Monaco, le FC Nantes enchaîne une troisième rencontre en l'espace d'une semaine, ce dimanche après-midi, avec la réception du Montpellier d'Olivier Dall'Oglio. "Quand vous gagnez, la fatigue est plus vite balayée, assure néanmoins l'entraîneur Antoine Kombouaré. On se sent plus léger, on sent moins les bobos, on a envie de jouer et on est capable de surmonter cette fatigue. Montpellier a eu huit jours pour préparer ce match contre nous, même si cela ne doit pas être une excuse." Sur une pelouse qui sera dans un état très moyen en raison de l'envahissement du terrain, mercredi dernier, les Jaunes vont tenter de confirmer leur solidité à domicile où ils restent sur 9 matches sans revers, toutes compétitions confondues.

à lire aussi Collectif nantais : un nouveau financement participatif "populaire" à destination des supporters du FC Nantes

Privée de quatre joueurs dont Marcus Coco et Fabio, blessés, la Maison jaune peut continuer à tutoyer son rêve européen alors qu'elle n'est qu'à quatre unités de la quatrième place actuellement occupée par le Stade Rennais. "On ne pense pas comme ça, balaye l'entraîneur kanak. On veut gagner le plus de matches possible et on fera les comptes à la fin. Il faut d’abord valider ce maintien en gagnant et continuer à aller chercher les victoires." Et accessoirement prendre une revanche face à ce Montpellier qui avait puni les Canaris, au match aller, au terme d'une rencontre où ils avaient eu plusieurs opportunités pour ouvrir le score.

à lire aussi FC Nantes : la finale de la coupe de France aura lieu le 7 mai

Plus de trois heures de direct au cœur du match sur France Bleu Loire Océan

La 27è rencontre du FC Nantes en championnat, contre Montpellier, est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 14 heures ce dimanche, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade de la Beaujoire, accompagné d'Oscar Lippert et de Sébastien Denis, ancien arbitre de Ligue 1 et Ligue 2. On attend vos appels au 02.40.43.6000 pour poser vos questions, analyser et commenter la rencontre des Canaris.

Le FC Nantes a l'occasion de revenir à un point de la quatrième place