EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes attendu au tournant à Reims

"Il n’y a pas péril en la demeure mais urgence de points pour se donner un peu d’air", lance Antoine Kombouaré. Et pour cause, la zone rouge n'est plus qu'à une unité, au coup d'envoi de la rencontre du FC Nantes, sur la pelouse du Stade de Reims. Après avoir connu de grandes émotions, jeudi soir en Grèce , les Canaris aspirent désormais à enfin bonifier leur victoire européenne par un succès en championnat, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire jusqu'à présent. "Ç_a va être compliqué contre un adversaire difficile_, prévient d'ailleurs le technicien des Jaunes. C’est une équipe qui est performante et qui mériterait d’être mieux placée."

ⓘ Publicité

J'espère que cette victoire face à un grand d’Europe sera un déclic.

Invaincu lors de ses cinq dernières sorties, le club champenois réussit peu à Nantes lorsqu'il joue sur ses terres. Aucun succès lors des neuf derniers déplacements de la Maison Jaune dans la Marne. "_Mais j’espère que cette victoire face à un grand d’Europe sera un déclic pour le match contre Reims et ceux à veni_r, tente Moussa Sissoko. Le fait d’avoir brisé cette série de matches sans victoire à l'extérieur, c’est bien. On va essayer de continuer sur ce chemin-là et de rester sur notre bonne dynamique du moment." Les quelque 350 supporters présents au stade Auguste-Delaune n'attendent que ça.

L'intégralité des matches des Canaris sur France Bleu Loire Océan

Le déplacement du FC Nantes à Reims est à vivre en direct et en intégralité, dès 14h30 ce dimanche, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade Auguste-Delaune, accompagné d'Oscar Lippert et de leurs consultants. On fait le match ensemble sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, de France Bleu Loire Océan.

loading

Le FC Nantes ne s'est plus imposé à Reims depuis 1978

loading

loading

loading