EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes dans l'obligation de gagner contre Angers pour espérer un miracle

"C’est le match d’un club, d’une institution." Le décor est planté par le plus Nantais des Canaris, Quentin Merlin. Plus que jamais au bord d'une troisième relégation dans son histoire, la Maison jaune est dans l'obligation de s'imposer, ce samedi soir face à Angers, déjà condamné, s'il veut continuer de croire en sa bonne étoile. Privé d'Andy Delort, Evann Guessand et surtout de la tribune Loire, sanctionnée d'un huis-clos par la LFP , Pierre Aristouy est conscient qu'il n'est plus maître de son destin. "Le contexte est spécial pour moi, unique, nouveau, confie le successeur d'Antoine Kombouaré. Mais je n’ai pas envie de me focaliser sur le match d’Auxerre dès le début. Parce que contrairement à cette formation, on doit s’imposer. Je vais donc commencer par observer le bloc adverse et voir quelles solutions on peut apporter." Et donc espérer un faux pas des Bourguignons qui accueilleront dans le même temps Lens.

Plus séduisants contre Lille , le week-end passé malgré une énième défaite, les Jaune et Vert veulent s'appuyer sur une forme de collectif retrouvé pour aller chercher une première victoire en championnat depuis février. "Si on fait ce qu’on doit faire contre Angers, on a de fortes chances de se maintenir, assure Merlin, buteur dans le Nord. Contre Lille, on a fait une très bonne performance collective. On doit garder ce qu’on a fait là-bas en termes de tactique, de technique, de combativité." Et compter sur ce brin de chance qui avait permis à Nantes, en 2005, d'arracher son maintien lors de l'ultime soirée de la saison.

Une victoire ou la Ligue 2 assurée

