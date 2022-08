EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes déjà sous pression pour la réception de Toulouse

"On est à la quatrième journée et nous n'avons que deux points, résume le défenseur Dennis Appiah. Si on ne se rend pas compte de la situation, c'est qu' l'on n'est pas sérieux." Malgré un fond de jeu qui tend doucement à s'améliorer, le FC Nantes est bien sous pression, ce dimanche après-midi, au moment de retrouver Toulouse, 14 mois après un barrage retour électrique. "On est en retard sur ce qu'on espérait", confirme Antoine Kombouaré qui s'attend à défier une formation "joueuse, sans complexe et euphorique."

Avec son style très offensif, le Téfécé a déjà inscrit 6 buts, et peut s'appuyer sur un duo Dallinga, Ratao en très grande forme. Mais en face, les Canaris, paraissent reboostés mentalement par l'annonce de Ludovic Blas de finalement rester sur les bords de l'Erdre. Les sourires lors du dernier entraînement à la Jonelière en témoignaient. Il reste maintenant à se rassurer dans le championnat en engrangeant enfin un succès qui serait plus que bienvenu à moins de deux semaines de leur premier match européen.

Les Canaris ont remporté 4 de leurs 6 derniers matches contre le Téfécé