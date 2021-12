EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes doit maintenant confirmer contre le RC Lens

C'est un duel entre deux clubs historiques du championnat français. D'un côté, Nantes qui vient de briser sa spirale négative grâce à une victoire à Lorient (0-1). Un résultat sans la manière tant les Canaris ont été inquiétants dans le jeu. De l'autre, une séduisante équipe du RC Lens, cinquième du championnat et qui sort d'une superbe prestation contre le Paris-Saint-Germain (1-1).

Les Canaris vont évidemment vouloir se rassurer ce vendredi soir dans le jeu et chercher des points avant les fêtes de fin d'année. La réception de Lens pour cette 18ème journée de Ligue 1 est une occasion à ne pas louper. D'autant plus que les Nordistes se déplacent en Loire-Atlantique sans plusieurs de leurs joueurs cadres. Le milieu de terrain Gael Kakuta est blessé, et derrière, Jonathan Clauss et Cheick Doucouré sont suspendus. Côté Nantais, on peut en revanche compter sur le retour de Nicolas Pallois en défense centrale.

Tous les matchs des Canaris sur France Bleu Loire Océan

Comme toujours, la rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan. Avant-match dès 20h sur notre antenne ce vendredi soir avec Oscar Lippert, accompagné de Marius Delaunay et Charlotte Lorgeré aux commentaires. Vous pouvez aussi poser vos questions et réagir en appelant au 02.40.73.60.00.

Le FC Nantes reçoit le RC Lens à la Beaujoire