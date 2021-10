EN DIRECT - Ligue 1 : vers un deuxième succès d'affilée pour le FC Nantes à la Beaujoire ?

Le trio offensif composé de Moses Simon (image), Ludovic Blas et Randal Kolo Muani est impliqué sur plus de 75% des buts du FC Nantes depuis février 2021.

L'occasion est trop belle pour que le FC Nantes ne la saisisse pas. Incapables d'enchaîner à domicile depuis février 2019, les Jaunes de Ludovic Blas ont l'opportunité de confirmer leur début de saison intéressant, ce dimanche après-midi. Face à Troyes, deuxième plus mauvaise attaque du championnat, qui n'a gagné qu'une rencontre depuis sa remontée, les Canaris peuvent se donner de l'air avant la trêve internationale après avoir vendangé en Champagne.

"On va essayer de rebondir et mieux faire contre Troyes, espère l'entraîneur Antoine Kombouaré. Ce qui est le plus important, c’est de réagir et de faire un meilleur match contre Troyes. J’attends autre chose de ce que j’ai vu à Reims. Après il y a le résultat certes mais toujours la manière dont on se comporte. J'attends mes joueurs au tournant." Les quelque 15.000 supporters nantais présents à la Beaujoire également. Une antre qui devrait gronder avec le retour des ultras de la Brigade Loire.

Tous les matches des Canaris sur France Bleu Loire Océan

FC Nantes - ES Troyes AC, une rencontre à vivre en intégralité, dès 14h30 ce dimanche, sur les antennes de France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola, au stade de la Beaujoire, Oscar Lippert et ses consultants. On attend vos questions, analyses et coups de gueule ou de cœur au 02.40.73.6000.

Assurer une place dans le top 10 avant la trêve internationale