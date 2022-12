EN DIRECT – Ligue 1 : le FC Nantes en quête d’un nouveau départ contre Troyes

Si cette affiche de reprise de la Ligue 1, entre le FC Nantes et Troyes, ce mercredi après-midi, est loin de faire rêver, c'est pourtant "un match très important" pour les Canaris, d'après leur entraîneur. Quinzième à égalité de points avec le premier relégable, et avec seulement 2 succès dans sa besace, la Maison jaune "est dans la charrette", concède Nicolas Pallois. Il ne pouvait pas mieux résumer une situation qui n'a jamais été aussi délicate à ce stade de la saison depuis la remontée du club dans l'élite. "Mais j'ai confiance en mes joueurs qui, à l'exception de Quentin Merlin, ont tous beaucoup d'expérience, confie Antoine Kombouaré. Ils savent ce qu’il faut faire pour sortir le club de cette situation, à eux de le montrer sur le terrain désormais."

Dos au mur, les Canaris sont donc dans l'obligation d'aller glaner leur premier succès de la saison en championnat à l'extérieur afin de finir l'année avec un capital sérénité reboosté. Pour y parvenir, le staff d'Antoine Kombouaré a donc mis l'accent sur le travail mental pendant la trêve afin de gommer les manques aperçus depuis le mois d'août. "On a travaillé dans ce sens là et les joueurs ont été à l'écoute", assure le Kanak. Ils ont aussi réalisé une grosse préparation physique dans le but de rectifier une statistique qui plaçait Nantes dans le top 3 des équipe qui courent le moins cette saison. "Dans notre situation, chacun doit faire plus, assène Nicolas Pallois. Il faut être plus efficace dans les deux surfaces et même si on ne joue pas très bien, il va falloir gagner à tout prix." L'urgence est proche.

Seul Nantes n'a pas encore gagné à l'extérieur en Ligue 1

