EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes en quête d'un succès à Lorient pour s'éloigner de la zone rouge

A l'heure de retrouver le club dans lequel il a passé un quart de siècle de sa vie, Christian Gourcuff devra laisser ses sentiments de côté. Le FC Nantes se rend dans le Morbihan pour y affronter le FC Lorient, ce dimanche après-midi. Et s'il s'agit d'un des déplacements les moins longs de la saison, il s'agit également d'un match de tous les dangers entre deux clubs qui s'approchent de plus en plus sérieusement de la zone de relégation.

Une nouvelle fois amputés de plusieurs joueurs dont Moses Simon et Sébastien Corchia, les Canaris - 17è avant le début de cette dixième journée de Ligue 1 - sont au Moustoir pour engranger trois points qui seraient synonymes de premier succès à l'extérieur de la saison et ainsi rompre avec cette triste habitude de ne pas empocher plus d'un point par match en moyenne.

"Si le championnat est long, il ne faut pas perdre de temps car une dynamique s’installe et cela peut influer sur l’aspect mental et l’environnement, observe l'entraineur des Jaune et Vert. Nous avons encore des insuffisances. Nous sommes lucides. On doit gagner en efficacité." Des propos corroborés par ceux de Dennis Appiah qui espère que son équipe aura un peu "plus de folie" pour emballer la rencontre et qui sait, peut-être même égayer ce "début de saison poussif" dixit le latéral droit avant d'entamer un marathon post-trêve internationale.

Réagissez en direct sur France Bleu Loire Océan

FC Lorient - FC Nantes : un rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan dès 14h30, ce samedi, avec Florian Cazzola au stade du Moustoir, Maxime Bonhommet en studio et l'ex-arbitre de Ligue 1, Sébastien Denis. Tout au long de la rencontre, appelez le 02.40.73.6000 pour débattre avec les journalistes et les consultants.

Une victoire pour s'éviter une crise avant la trêve