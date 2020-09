EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes en quête de rebond face à l'AS Saint-Etienne

Dépassés, la semaine passée, à Monaco, les Canaris s'attaquent à une autre grosse écurie de la Ligue 1, ce dimanche à la Beaujoire. Privé de six joueurs dont Louza et Coulibaly, le FC Nantes va avoir fort à faire, face à l'AS Saint-Etienne, s'il souhaite se rassurer et reprendre sa marche en avant.

La marche s'annonce haute, ce dimanche après-midi, au stade de la Beaujoire pour les Canaris. Privé de six joueurs dont Imran Louza, Batista Mendy, Anthony Limbombe et Kalifa Coulibaly, le FC Nantes s'avance dans le derby de la Loire avec plein d'incertitudes face à un AS Saint-Etienne en pleine bourre et qui n'a toujours pas lâché le moindre point depuis le début de la saison. "C'est une équipe qui met beaucoup d'engagement, dans les courses notamment, analyse l’entraîneur des Jaune et Vert, Christian Gourcuff. Face à Marseille, ils ont mis beaucoup d'intensité dans le pressing et les courses."

Méconnaissables face à Monaco, dimanche dernier, les octuples champions de France promettent un tout autre match face aux Verts de Claude Puel. "Il ne faudra pas être défaillant, observe le latéral gauche, Charles Traoré. C'est à nous maintenant de répondre présent à domicile." Les Nantais se savent attendus au tournant par leurs supporters. Il n'y a plus qu'à, s'ils veulent mettre fin à leur série de trois "classiques" sans succès dans leur antre, se rassurer avant deux déplacements périlleux à Lille et Nice et se relancer, une énième fois, dans la course au Top 10.

Un succès permettrait au FC Nantes de réintégrer le top 10