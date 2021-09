EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut briser sa mauvaise série face au rouleau compresseur niçois

Huit buts marqués, aucun encaissé. Outre les chiffres, l'OGC Nice version Christophe Galtier dégage une impression de facilité et de puissance qui contraste avec la fébrilité et l'inefficacité des Jaunes, qui dure depuis plusieurs mois maintenant. Et si les Canaris veulent éviter d'être béquetés par les Aiglons, ce dimanche après-midi, Ludovic Blas a conscience qu'il faudra espérer voir les Nantais sous leur meilleur jour. "S’il y a un grand Ludo, on ne peut faire que de bonnes choses", promet le milieu de terrain de 23 ans.

Pour relancer une formation très à la peine à la Beaujoire, avec seulement 2 succès en 20 rencontres toutes compétitions confondues, il faudra également régler la mire. Mieux, être clinique. "Ce qui est important, c’est surtout de se créer des situations, avance le technicien du FC Nantes. Les attaquants doivent avoir confiance en eux. Il ne faut pas douter. Ça va finir par payer." Le plus vite sera le mieux face à un Nice sonné par les décisions de la LFP suite à la rencontre arrêtée contre l'OM et qui pourrait se présenter à la Beaujoire avec un visage revanchard.

Le FC Nantes à la relance après deux défaites de rang