EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes espère enfin lancer sa saison face au Stade Brestois

"Je ne suis pas fou, je regarde le classement", grimace Christian Gourcuff. En danger après une entame de championnat morose - 5 points en 6 rencontres -, le FC Nantes aborde un mois de tous les dangers. Après le Stade Brestois, ce dimanche après-midi, les Jaune et Vert vont enchaîner Lens, surprenant promu, et le Paris Saint-Germain, nouveau leader du championnat. "Quand on regarde le classement il y a urgence de prendre des points", concède le technicien des Canaris. Et s'il pourra compter sur les renforts de Sébastien Corchia et Jean-Kevin Augustin, tous deux fraîchement arrivés sur les bords de l'Erdre, l'entraineur de 65 ans devra néanmoins se passer de Kalifa Coulibaly, Charles Traoré, cas-contact à la suite d'un match avec la sélection malienne et d'Anthony Limbombe, victime d'une énième rechute aux adducteurs.

"Au sein du groupe on ne se prend pas la tête, promet l'ancien Brestois, Jean-Charles Castelletto, qui postule à une place de titulaire en l'absence d'Andrei Girotto, suspendu. On se dit que le travail qu’on a fait jusqu'à présent va payer. Il faut qu’on réunisse ces bonnes choses." La situation du club n'a pas l'air d'affecter l'ambiance dans le vestiaire. Elle n'aura aucune incidence non plus en tribunes, les sièges jaunes et verts étant désertés en raison du coronavirus. Mais dans le cœur des supporters cramponné à leur poste de radio ou à la recherche d'un Streaming qui tienne la route, ce dimanche, une victoire ne serait pas de trop. Ne serait-ce que pour arborer un léger sourire, un plaisir auquel les fadas de la Beaujoire n'ont plus goûté depuis trop longtemps.

