EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes face à sa bête noire, Lille, pour tenter de lancer sa saison

À l'heure de se déplacer sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille, ce dimanche après-midi, le contexte est déjà brûlant au FC Nantes. Mis sous pression par sa hiérarchie, l'entraîneur Pierre Aristouy, qui lui a répondu en conférence de presse, joue gros contre des Dogues, invaincus face aux Canaris depuis 15 rencontres. "Ça me travaille, je l’avoue, confie le Landais. Mais ça ne me déstabilise pas dans ma mission pour ce week-end. Je reste concentré sur le terrain. Je suis suffisamment tranquille avec moi-même pour assumer les responsabilités qui sont les miennes." Avec un groupe qui fait bloc derrière le successeur d'Antoine Kombouaré .

"On applique ce qu’il nous demande de faire, abonde le milieu de terrain Florent Mollet. On travaille très bien, l’atmosphère est bonne. Le plus important c’est le match de Lille et les trois points pour qu’on soit mieux dans la tête." Si elle n'est pas impossible, la mission s'annonce néanmoins très délicate. Le dernier succès canari à l'extérieur en championnat remonte à près de sept mois et les pépins physiques s'accumulent. Aux absences d'Alban Lafont, Fabien Centonze et Ignatis Ganago s'est rajoutée celle de Nathan Zézé, titulaire contre Toulouse et victime d'une appendicite. "Il n'empêche, je suis sûr qu'on peut créer la surprise, même si en face ce sont des équipes sur le papier plus fortes que nous, confie Mollet. C’est le bon moment pour montrer à tout le monde qu’on est présents, qu’on va faire une bonne saison, qu’on ne va pas lâcher." Pierre Aristouy ne dirait pas mieux.

Les Canaris n'ont gagné qu'un match à Lille depuis 2002

