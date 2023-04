FC Nantes : la très mauvaise opération des Canaris dans la course au maintien, défaits à Auxerre

À force de jouer avec le feu, les Canaris vont finir par se brûler les ailes. Menés de deux buts à la pause après un premier acte raté dans les grandes largeurs, les Canaris ont sorti le bleu de chauffe. Mais trop tard. S' ils avaient réussi à arracher un point contre Monaco , le week-end précédent, ils ne sont cette fois pas parvenus à combler leur retard (1-2) et ne peuvent que constater les dégâts : une 14e place cédée à leur adversaire du jour, Auxerre, et une zone rouge qui n'est plus qu'à deux points.

Nantes ou l'art de ne jouer qu'une mi-temps sur deux

Les mêmes maux. Encore. Toujours. Déboussolés par l'ouverture du score rapide des Icaunais sur penalty, les coéquipiers de Jaouen Hadjam et Joao Victor, titulaires, n'ont jamais montré l'impression de disputer un match où le maintien était au centre des débats. Entre le manque d'intensité, la faiblesse technique et la friabilité de la défense symbolisée par un Andrei Girotto hors-sujet, les Jaunes ont donné le bâton pour se faire battre. En témoigne la relance ratée de Lafont qui emmène le deuxième but bourguignon. "On se met des handicaps terribles", déplore Antoine Kombouaré, expéditif face aux journalistes après la rencontre.

"On commence le match à 2-0", regrette Andy Delort toujours à la recherche de son premier but en championnat avec les Jaunes. Et comme les fois précédentes, à Ajaccio, Nice et plus récemment face à Monaco, dès que le FC Nantes daigne jouer, il montre qu'il est capable de mettre en danger n'importe qui. Les entrées de Centonze et Mollet ont symbolisé ce deuxième visage nantais qui a abouti à la réduction du score de Mohamed et à une frappe sur le poteau de Blas. Un léger manque de réussite - au même titre qu'Auxerre qui a trouvé deux fois les montants - qui rappelle que "le foot, ça se joue de la première à la dernière minute et pas seulement une mi-temps", dixit Florent Mollet.

"Aujourd'hui, on est une équipe de merde"

Frustré et en colère à l'issue de ce huitième match de championnat sans succès, le Kanak a eu des mots forts au micro du diffuseur de la rencontre. "Aujourd'hui, on est une équipe de merde", lâche-t-il, avant de développer à la sortie du vestiaire : "ce que je ressens, c'est le décalage entre le discours que l'on a quand on dit qu'on est en danger et les joueurs qui sont dans une espèce de bulle, décrypte le technicien nantais. Mais ça, c'est normal, j'ai été joueur. Quand tous les jours, ton environnement familial ou tes amis te disent 'bravo, vous faites une belle saison', on fait un 16e de Coupe d'Europe et qu'on est en finale de la Coupe de France, les mecs te disent : 'il faut me trouver des billets pour le Stade de France'. Il faut qu'on soit dans la zone rouge et à un moment donné qu'on prenne conscience de la situation. Que si on continue comme ça, on va aller au fond du trou. On y est déjà, mais on peut se retrouver en Ligue 2."

Un des seuls à s'être arrêté avant de s'engouffrer dans le car, Nicolas Pallois assure que le groupe est conscient de la situation. "La finale pour le moment, on s'en fout, balance le défenseur. Ce qui nous fait manger, c'est le championnat, et on va tout faire pour se maintenir en Ligue 1." Et Florent Mollet de rappeler : "il y a des emplois en jeu". L'état d'alerte est déclaré à Nantes à moins de deux semaines de la finale de la Coupe de France . "Il faudra être soudés si on veut se sortir de cette situation difficile", confie Andrei Girotto. Dans cette situation, la réception de Troyes le week-end prochain devient plus brûlante que jamais.

