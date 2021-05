EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes joue un derby aux allures de finale pour la dix-septième place

Depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré n'a toujours pas connu le moindre succès à la Beaujoire. "Il reste deux matches à la Beaujoire, détaille le Kanak de 57 ans. On aimerait enfin ressentir les bienfaits d’une victoire à domicile." Les Jaunes qu'il a réussi à redresser, ces dernières semaines, grâce à deux succès consécutifs contre Strasbourg et le Stade Brestois ont l'occasion d'enchaîner avec une troisième victoire d'affilée, une première depuis septembre 2019, ce samedi après-midi. Encore faut-il battre le rival historique, les Girondins de Bordeaux, dans une finale avant l'heure pour la dix-septième place synonyme de maintien automatique.

à lire aussi FC Nantes : une prime de 50.000 euros par joueur promise par Waldemar Kita en cas de maintien

"Maintenant qu’on a goûté à la victoire, on doit avoir faim de succès, espère l'ex-technicien de Toulouse, Dijon et Guingamp. C’est le discours qu’on tient. C’est tellement fragile et compliqué quand vous êtes au fond du trou et en crise de confiance qu’il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin." Pour y parvenir et briser cette série de 14 rencontres sans succès à la maison, les Jaunes pourront compter sur un effectif quasiment au complet, à l'exception du défenseur Jean-Charles Castelletto, suspendu. "On ne va pas faire de calcul, promet Imran Louza. On ne va pas s’enflammer non plus, il y a encore des choses à corriger. Il ne faut pas se relâcher." Les Canaris ont un travail à terminer pour distancer définitivement Nîmes. Mais gare à ces Bordelais qui semblent retrouver un peu de sérénité après plusieurs semaines compliquées, grâce à leur succès importantissime contre le Stade Rennais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On fait le match ensemble sur France Bleu Loire Océan au 02.40.73.6000

Le match de la 36e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 12h30 ce samedi, avec Florian Cazzola et Leila Peneau, milieu de terrain des Jaunes, au stade de la Beaujoire et avec Clément Lebas et sa bande en studio. On vous attend pour analyser, commenter et décrypter la rencontre des Canaris au 02.40.73.60.00.

Le FC Nantes reste sur 14 matchs sans victoire à la Beaujoire