EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes joue une "grande finale" contre Lorient pour le maintien

Vainqueur surprise au Parc des Princes, le weekend dernier, le FC Nantes est à un tournant de sa saison, ce dimanche après-midi. En cas de succès face aux Merlus, les Canaris pourraient repasser devant leur adversaire. Dans le cas contraire, le maintien s'écrirait de plus en plus en pointillés.

"C'est une grande finale", lance Alban Lafont. Les mots de l'international Espoirs sont forts et il les lâche peut-être plus pour se convaincre de l'enjeu de la rencontre que pour persuader son auditoire. A l'heure de défier les Merlus, ce dimanche après-midi dans une Beaujoire, vide mais près de laquelle raisonnera la colère des supporters à l'égard de la direction, le FC Nantes peut encore se targuer d'avoir son destin entre les mains. En cas de succès, les Canaris passeraient non seulement devant leur adversaire dominical mais ils verraient leur capital confiance s’accroître en enchaînant deux succès consécutifs pour la première fois depuis décembre 2019.

"Quand on est à notre place, j’attends que l’on soit efficace, détaille l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. Contre Reims, on a bien joué, on a eu la possession, beaucoup d’occasions mais on a manqué de réalisme. C'est pour ça que ce match contre Lorient est une petite revanche à domicile. J'attends de voir comme l'équipe va réagir après l'exploit à Paris." Et si cette performance retentissante a vraiment été un déclic ou un accident dans une triste saison.

Le FC Nantes peut repasser devant Lorient pour la première fois depuis la 24è journée