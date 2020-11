EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes n'a plus enchaîné deux victoires consécutives depuis 11 mois

Si les tests au Covid-19 se sont tous révélés négatifs, le FC Nantes sera néanmoins privé de nombreux joueurs, entre les blessures et la suspension d'Imran Louza. Au plus mauvais moment alors que les Canaris entament, ce dimanche à 13 heures contre le FC Metz, une série de huit matchs en un mois.

Les Canaris n'ont plus enchaîné deux succès d'affilée en championnat depuis 11 mois et des victoires face à Dijon et Nîmes.

Le calcul est simple pour les Canaris. "L'objectif, c'est 3 points multipliés par 8 matchs, ça fait donc 24 points", promet l'ancien professeur de mathématiques, Christian Gourcuff. En l'espace d'un mois, le FC Nantes va disputer quasiment autant de rencontres qu'il en a jouées depuis le début de la saison. Avec l'ambition de faire bien mieux que jusqu'à présent. "Il va falloir mettre plus d’envie, explique un Marcus Coco qui semble enfin avoir tourné la page de sa longue blessure. Il va falloir être motivé, peut-être moins penser sur le terrain et se laisser aller pour prendre un maximum de points."

Mais l'équation est loin d'être simple. Face à Metz "_qui fait un début de championnat intéressan_t", dixit l’entraîneur des Jaune et Vert - 10e avant la 11e journée de Ligue 1 -, ce dimanche après-midi à la Beaujoire, les Canaris seront privés d'encore beaucoup de joueurs. Et pour une fois, le coronavirus n'y est pour rien. Le capitaine Nicolas Pallois, touché à la hanche, est forfait tout comme Moses Simon, pas suffisamment remis de sa blessure à un adducteur face à Paris, Anthony Limbombe et Roli Pereira. Pour couronner le tout, le maître à jouer nantais, Imran Louza, sera lui aussi absent de la feuille de match pour cause de suspension. Mais il faudra faire avec. "On doit s'adapter pour être prêt", positive Fabio, en quête, tout comme l'ensemble de l'équipe nantaise, de stabilité et de confiance après un début de saison aux allures de montagnes russes.

