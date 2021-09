EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes n'a plus perdu face au Stade Brestois à la Beaujoire depuis 36 ans

Le FC Nantes est attendu au tournant, ce mercredi soir au stade de la Beaujoire, trois jours après son réveil tonitruant contre l'ex-dauphin de la Ligue 1, Angers SCO. "Ça a permis de valider le travail que l’on faisait depuis un certain temps, s'est satisfait l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré. Ça a apporté de la joie [...] mais on doit remettre les compteurs à 0. Il faudra retrouver de l’humilité face à Brest." D'autant que le dix-huitième du championnat veut se montrer revanchard après un début d'exercice complètement raté et toujours aucun succès à son compteur.

En délicatesse dans leur antre, les Canaris ont néanmoins l'occasion rêvée pour débuter leur première série positive de la saison face à un adversaire qui leur réussit très bien et contre lequel ils n'ont plus perdu en Ligue 1 à la Beaujoire depuis le 21 décembre 1984. "Il y a quelque chose à faire si on garde cette efficacité", veut croire l'ex-Brestois Jean-Charles Castelletto, de retour de blessure. Surtout si le trio d'attaque des Jaune et Vert composé de Simon (5 passes), Blas (3 buts) et Kolo Muani (2 buts, 1 passe) reste aussi performant jusqu'en mai.

Plus de trois heures de direct sur France Bleu Loire Océan

Confirmer les progrès étonnants entrevus contre Angers SCO