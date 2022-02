EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes passe le test strasbourgeois pour rester dans le bon wagon

L'Alsace, "un bon souvenir" lâche Antoine Kombouaré. De retour à Strasbourg, ce dimanche après-midi, là où il a effectué ses débuts en tant qu'entraîneur de Ligue 1, et où son équipe a définitivement lancé son opération maintien, la saison passé, au terme d'un match à rebondissement, le technicien du FC Nantes sait que son équipe a un gros coup à faire. "Il y a cette confiance qui nous permet de dire qu'on peut ramener quelque chose, lance l'ex-entraîneur du Téfécé, Paris ou encore Guingamp qui sera privé de Wylan Cyprien, positif au Covid-19. On va là-bas avec des ambitions. On a envie de faire un grand match. C’est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre."

La dynamique est encore meilleure à Strasbourg, deuxième meilleure attaque du championnat et qui compte déjà dix points de plus que la saison passée à pareille époque. Même privée de Habib Diallo, Kévin Gameiro et Jean-Eudes Aholou, l'équipe de Julien Stéphan a fière allure. "C’est une très belle équipe, se méfie le latéral brésilien Fabio. A nous de nous concentrer sur la victoire et de prendre du plaisir." Avant de préciser que pour le moment l'objectif n'est pas "d'aller chercher le top 4, top 5 ou top 6. Ça ne marche pas comme ça", assure-t-il. Il n'empêche, en cas de succès, les Canaris pourraient se retrouver à égalité de points avec leur adversaire dominical. Dans le bon wagon. .

L'intégralité des matches du FC Nantes sur France Bleu Loire Océan

Une victoire pour se rapprocher du top 5 ?