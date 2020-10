EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes peut-il espérer un bon résultat face au PSG avec une défense bis ?

"Bientôt, tout le monde aura été touché, il ne restera plus que moi." A l'heure de faire la liste des joueurs disponibles pour le match face au leader parisien, ce samedi soir à La Beaujoire, Christian Gourcuff fait grise mine. Aux absences d'Anthony Limbombe et Nicolas Pallois s'ajoutent trois joueurs contaminés par le Covid-19 : Fabio, Sébastien Corchia et Andrei Girotto. Un nouveau coup dur pour le FC Nantes qui rêve d’enchaîner un second succès de rang dans son enceinte pour la première fois depuis près d'un an. Et ça s'annonce plus que compliqué avec une défense totalement inédite face à la vitesse de Kylian Mbappé et consort.

Invaincus lors de leurs 3 dernières réceptions en Ligue 1, les Canaris - sevrés de compétition depuis 15 jours suite au report de la rencontre face au RC Lens - devront réaliser le match parfait et espérer que la machine parisienne, très sollicitée entre les rencontres de championnat et de Ligue des Champions, s'enraye pour engranger ne serait-ce qu'un point de cette réception sans aucun public. "On est ambitieux mais réalistes, concède Christian Gourcuff. Vous serez certainement plus amenés à défendre que dans un match lambda, même si vous voulez avoir la possession [...] On aimerait bien avoir le ballon contre le PSG, mais je ne sais pas si on va l’avoir beaucoup." Encore faudra-t-il bien l'utiliser comme face au Stade Brestois, il y a quinze jours.

La statistique : vainqueur du Stade Brestois, le 18 octobre, les Canaris ont l'opportunité d’enchaîner une deuxième victoire d'affilée à domicile pour la première fois depuis décembre 2019.

Plus de 2h30 de direct au plus près des Canaris

FC Nantes - Paris Saint-Germain : à vivre dès 20h30 sur France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola au stade de La Beaujoire, Clément Lebas et leurs consultants pour commenter, analyser et décortiquer cette 8è rencontre de la saison des Canaris.

