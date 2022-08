EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes retrouve la Beaujoire pour tenter de lancer sa saison, face à Lille

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, ce vendredi soir à la Beaujoire, et Pedro Chirivella espère qu'il sera au moins aussi rose que celui que les Canaris viennent de clore. "On y a vécu des moments incroyables, s'émeut le milieu de terrain espagnol. On a gagné des matches fous, en faisant de belles prestations. Parfois, on se sentait injouables, très costauds. C’était très difficile de jouer contre nous." Une attitude à conserver pour tenter de faire douter une équipe lilloise qui s'est considérablement renforcée pendant l'été et qui n'a plus perdu la moindre confrontation face au FC Nantes à l'extérieur depuis le 1er mai 2004 et un doublé de Frédéric Da Rocha. Dix-huit ans. Treize matches. Une éternité.

On s’est parlé avec Ludo pour évoquer son état d’esprit. Il m’a certifié qu’il était à 100 %, ça me suffit.

Amoindris par la blessure de Moussa Sissoko, touché aux ischios, les Canaris pourront néanmoins compter sur la présence de leur meneur de jeu, Ludovic Blas, en négociations avec Lille. "Il est là et bien là, c’est le plus important, se satisfait Antoine Kombouaré. On s’est parlé pour évoquer son état d’esprit. Il m’a certifié qu’il était à 100 %, ça me suffit. Un départ, à un moment donné, si ça traîne, je vais finir par dire non. Je ne dis pas que j’ai les pleins pouvoirs. Mais si on me pose la question, je dirai non." Et ça ne serait pas une mauvaise chose pour ce Nantes qui n'a plus marqué depuis deux rencontres et qui va devoir disputer 20 matches d'ici la Coupe du Monde, en novembre prochain.

à lire aussi FC Nantes : un record de nouveaux abonnés pour un engouement jamais-vu depuis 15 ans

L'intégralité de la rencontre à vivre sur France Bleu Loire Océan

FC Nantes - Lille OSC, une rencontre à vivre en intégralité, dès 20h30 ce vendredi, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis le stade de la Beaujoire, accompagné d'Oscar Lippert et de ses consultants. On attend vos questions et vos réactions au 02.40.73.6000, en direct sur France Bleu Loire Océan, et sur les réseaux sociaux.

Les Canaris veulent vaincre la malédiction lilloise à la Beaujoire