EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes sans la moindre victoire à Paris depuis 19 ans vise un exploit

Les chances de voir le FC Nantes enchaîner une neuvième saison consécutive dans l'élite existent encore bel et bien. Mais elles s'amenuisent chaque semaine un peu plus. Et ce déplacement au Parc des Princes, ce dimanche soir, où les Canaris restent sur 11 défaites d'affilée, risque d'accroître les maux de têtes des Jaunes qui pourraient accuser quatre longueurs de retard sur Lorient et Nîmes, à l'issue de cette journée. Pour autant, les Nantais veulent croire à un miracle. "Si on pensait que c’était impossible, on resterait ici et on n’irait pas à Paris, lâche l'ex de Liverpool Pedro Chirivella. En football, tout peut arriver et c’est à nous d’essayer d’exploiter les faiblesses parisiennes."

Mais la tâche s'annonce quasiment impossible pour ce FC Nantes très friable en défense, d'une cruelle inefficacité en phases offensives et qui reste sur une énorme désillusion face au Stade de Reims (1-2). "Bien sûr qu’il faudra défendre, mais je veux le visage d’une équipe très conquérante, prévient Antoine Kombouaré. La révolte doit être permanente. Il ne faut pas que subir, défendre sur son but et attendre que l’orage passe. Sinon, on perdra le match." Et les Canaris devront sérieusement se questionner sur leurs possibilités de croire encore à un maintien.

Vivez l'intégralité du match sur France Bleu Loire Océan

Paris Saint-Germain - FC Nantes : on fait le match ensemble au 02.40.73.6000. L'avant-match, la rencontre et le débrief à écouter sur France Bleu Loire Océan, dès 20h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au Parc des Princes, Clément Lebas et ses consultants : la défenseuse internationale des Jaunes Charlotte Lorgeré et le journaliste François Ventéjou.

Un exploit pour ne pas voir Lorient et Nîmes prendre le large ?