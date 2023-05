EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes doit gagner pour ne pas hypothéquer ses chances de maintien

"Je pense qu’il faudra trois victoires pour décrocher le maintien", prédit Antoine Kombouaré. Soit autant que sur les 15 derniers matches de championnat disputés par le FC Nantes. Si la mission s'annonce délicate à cinq rencontres du terme de la saison, les Canaris sont encore maîtres de leur destin. "Nous, on y croit, promet le Kanak. Je sais qu’on est capable de le faire et on va le faire." Il faudra le montrer, ce dimanche après-midi à la Beaujoire, face à Strasbourg, première formation non-relégable et égalité de points avec les Jaunes.

ⓘ Publicité

"Il faut se remobiliser, être soudés, faire bloc ensemble, et en se battant les uns pour les autres, détaille Samuel Moutoussamy. La situation est difficile, c’est une certitude, mais on n’est pas au bord de la mort, on n’est pas dans le coma. On est debout et bien là." Quelque 26.000 supporters seront à leurs côtés à la Beaujoire pour les pousser à renouer avec un succès qui les fuit depuis le 12 février, contre Lorient . "Si on aime le club, c’est dans les bons moments comme dans les moments difficiles, lâche le milieu de terrain. S’ils sont avec nous, ça sera forcément un plus." Il ne tient qu'aux Canaris de mériter ce soutien.

Le FC Nantes peut sortir de la zone rouge en cas de succès

loading