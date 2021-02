EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes sur sa lancée face à des Crocos affamés ?

Beaucoup n'étaient pas encore nés ou trop jeunes pour s'en souvenir. Mais en 1972, dans une saison quasiment parfaite qui amènera Nîmes en Coupe d'Europe, la bande à Jacky Vergnes réussissait à aligner trois succès de rang sans encaisser le moindre but. 48 ans après, les Crocos de Pascal Planque ont récidivé à la faveur d'un mois de février parfait. Cette fois sans leur public. Qu'importe pour ces revenants dont les Canaris vont devoir se méfier comme le lait sur le feu, ce dimanche après-midi, dans un match à six points, "une petite finale" annonce même le milieu de terrain des Canaris, Imran Louza.

"On va là-bas avec l’envie de faire un grand match, de réaliser une grande performance pour obtenir un résultat positif, analyse Antoine Kombouaré. Mais on s’attend à rencontrer une équipe généreuse, en confiance, agressive." Des qualificatifs que les Jaune et Vert seraient bien inspirés de faire leurs, eux qui ont pris autant de points en deux rencontres sous les ordres du Kanak, qu'en sept matchs avec Raymond Domenech. "On doit rester soudés, faire les efforts et être encore plus concentrés", confirme l'ancien défenseur Brestois Jean-Charles Castelletto qui sera privé à sa droite de Sébastien Corchia, dans le Gard, en délicatesse avec sa hanche.

Si en plus les coéquipiers de Quentin Merlin, 18 ans, appelé pour la première fois dans le groupe professionnel en championnat, parviennent à "se lâcher" pour enfin développer du jeu, alors les Canaris pourraient bien échapper aux mâchoires acérées de Crocos, habitués à clouer les becs de tous ceux qui leur prédisent une relégation inéluctable.

Vivez l'intégralité du match sur France Bleu Loire Océan

La rencontre entre le Nîmes Olympique et le FC Nantes, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche, avec Florian Cazzola au stade des Costières, Clément Lebas, tous leurs consultants et vous au 02.40.73.6000.

Une embellie à confirmer face à des affamés