EN DIRECT - Ligue 1 : décimé, le FC Nantes espère tenir tête à un Nice en grande forme

Entre les joueurs partis disputer la Coupe d'Afrique des Nations, les blessés et ceux touchés par le Covid-19, il ne reste plus grand monde en défense au FC Nantes à l'heure d'affronter le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, ce vendredi soir. "Avec de plus en plus d’absents, on part toujours un peu dans l’inconnu", admet d'ailleurs le technicien des Canaris, Antoine Kombouaré. D'autant qu'en face, l'OGC Nice version Ineos a vraiment pris son envol cette saison, avec Christophe Galtier aux manettes de l'équipe, et reste sur trois victoires de rang. Et il avait joué un mauvais tour aux Canaris à la Beaujoire.

"Le match aller nous reste un peu en travers de la gorge, confirme Dennis Appiah, testé positif au coronavirus avant de s'envoler vers la Côte-d'Azur. On avait fait une super performance. Malheureusement, on n’avait pas réussi à marquer [...] Ils vont essayer d’attaquer pied au plancher, de faire la différence très vite". Aux Jaunes de hausser leur niveau de jeu dès l'entame de la rencontre, ce qui est loin d'être leur point fort cette saison, pour ne pas stopper leur série à quatre matches de Ligue 1 sans défaite.

Les Canaris visent un cinquième match d'affilée sans défaite