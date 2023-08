EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut bien lancer sa saison contre le TFC pour éloigner les doutes

"Si on commence à avoir des inquiétudes maintenant, il vaut mieux ne pas commencer la saison", sourit le nouveau capitaine du FC Nantes, Pedro Chirivella. Deux mois après avoir arraché son maintien lors de l'ultime journée , contre Angers, la Maison jaune espère engranger de la confiance, ce dimanche après-midi contre Toulouse, et balayer par la même occasion les doutes de certains sur son niveau. "La préparation est une chose, la compétition en est une autre, assure l'entraîneur Pierre Aristouy. On démarre la saison à la Beaujoire. Malgré une dernière saison chaotique, les gens sont toujours là et investissent toujours autant pour le club. C’est une prise de responsabilités qu’on doit avoir, aussi pour faire comprendre aux joueurs que, dans notre situation, la Beaujoire doit être un vrai plus pour nous."

Les premiers pas de Marquinhos et Augusto ?

Orphelins de Ludovic Blas et Andrei Girotto , vendus à l'intersaison, et privés de Fabien Centonze, blessé aux ischios, ainsi que d'Ignatius Ganago, les Canaris vont devoir composer avec leurs forces du moment et vite retrouver un équilibre. "L’objectif prioritaire, et ce n’est pas un manque d’ambition de le dire, en ayant terminé 17e du dernier exercice, c’est le maintien", martèle le successeur d'Antoine Kombouaré . Un objectif pragmatique au vu du mercato réalisé par l'octuple champion de France, par rapport à bon nombre d'équipe de Ligue 1. Débarqués ce samedi à la Jonelière, les deux Brésiliens Douglas Augusto et Marquinhos, sont déjà présents dans le groupe, et ne seront pas de trop pour tenter de rester une saison de plus dans ce nouveau championnat à 18 clubs.

