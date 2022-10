EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut confirmer son embellie contre Clermont

La Beaujoire veut continuer de vibrer. Près de 30.000 spectateurs sont attendus, ce dimanche après-midi, pour la réception du Clermont Foot qui intervient seulement trois jours après le succès fou du FC Nantes, en fin de rencontre, face à Qarabag en Ligue Europa. Privés d'Alban Lafont et Kader Bamba, suspendus, les Canaris ont été mis en garde par Antoine Kombouaré contre tout éventuel relâchement. "On a eu des échanges et des discussions avec le groupe, même individuellement, dans la semaine après Nice, révèle le Kanak. Si tu veux enlever toutes ces émotions vécues et toutes ces frustrations, tu dois gagner contre Clermont […] On doit avoir deux moteurs : ces deux points de perdus et le classement. On est dans les derniers de la classe, ça doit nous interpeller, nous révolter. On ne peut pas accepter ça." Les coéquipiers de Fabien Centonze, qui "continue de travailler pour être à 100% physiquement", doivent maintenant en apporter la preuve sur le terrain afin d'enchaîner un quatrième match sans défaite, toutes compétitions confondues, ce qui serait une première cette saison.

Le FC Nantes n'a jamais perdu contre Clermont en Ligue 1

