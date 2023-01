EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut confirmer son regain de forme face à Lyon

Si la réception de l'Olympique Lyonnais, ce mercredi soir à la Beaujoire, marque les retrouvailles entre Laurent Blanc et "[s]on grand ami" Antoine Kombouaré, elle présente aussi de nombreux enjeux. À une journée de la fin de la phase aller, le FC Nantes a l'occasion pour la première fois de la saison d'enchaîner trois succès de rang, dont deux en Ligue 1. Et de confirmer sa solidité offensive retrouvée contre un adversaire qui l'a systématiquement battu depuis 2019. "On y va pour gagner, clairement, annonce sans détour le latéral Fabien Centonze . On sait que c’est une équipe prenable en ce moment. Elle concède énormément d’occasions [...] Après, il va falloir être bons dans tous les domaines si on veut repartir avec des points."

Orphelins de leur patron en défense, Nicolas Pallois, blessé au genou lors de la qualification en Coupe de France , et de Samuel Moutoussamy, suspendu, les Canaris pourront néanmoins compter sur les retours de Moussa Sissoko, Quentin Merlin et Ignatius Ganago. Contre Lyon, "une équipe à deux voire trois visages", analyse Antoine Kombouaré, les Jaunes savent qu'ils peuvent réaliser un gros coup. "Ils peuvent vite perdre les pédales et le fil", explique le Kanak qui se verrait bien empocher une deuxième victoire de rang à la Beaujoire, devant près de 27.000 spectateurs, afin de renforcer le matelas de points qui le sépare de la zone rouge.

