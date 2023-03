EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut conjurer le sort à Lyon pour retrouver le sourire

L'horizon se dégage pour les Canaris qui peinent à prendre leur envol au championnat. Après avoir ferraillé contre le PSG , Nice , Lens , Marseille , Rennes et perdu 14 points en cours de route contre ces formations, le FC Nantes se présente à Lyon, ce vendredi soir, un adversaire qui a perdu de sa superbe ces dernières années mais qui part largement favori d'une confrontation qu'il n'a perdu qu'une fois, sur ses terres, au 21e siècle . "On va affronter une équipe qui ne nous réussit pas, analyse Antoine Kombouaré, orphelin de Pedro Chirivella au Parc OL. Peut-être qu’ils sont plus forts que nous à chaque fois, sur les matches joués à Lyon. Psychologiquement, ça doit jouer dans les têtes, des deux côtés. Après, on a envie de stopper ces statistiques."

Pour parvenir à ses fins et relancer la machine nantaise, grippée depuis quatre rencontres de Ligue 1, le technicien kanak a pointé le besoin de retrouver une défense imperméable. "C’est là-dessus qu’on travaille, confirme Samuel Moutoussamy. C’est surtout un problème défensif de toute l’équipe, de toutes les lignes. On prend trop de buts, on concède trop d’occasions. C’est surtout ça qu’il faut améliorer. Je sais que ça a été notre force pas mal de fois ces dernières années. C’est quand on est fort défensivement, qu’on ne prend pas de but, qu’on a des bons résultats." A condition d'être inspiré offensivement, ce qui n'a pas toujours été le cas, cette saison, en témoigne les difficultés rencontrées par Moses Simon sur cette phase retour.

Le FC Nantes n'a gagné qu'un match à Lyon au 21e siècle

