EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut continuer de rêver, même privé de plusieurs cadres à Metz

Un banc des entraîneurs ... sans entraîneur. La scène est suffisamment rare pour être relevée et ce dimanche après-midi, ni Antoine Kombouaré ni son homologue messin Frédéric Antonetti ne seront présents sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Le premier a été rattrapé par le Covid-19 tandis que le technicien corse entame sa suspension de sept matches. Cela ne devra pas déconcentrer un FC Nantes qui a l'occasion de définitivement valider son maintien. Et de mettre fin à 16 ans de disette en Moselle en Ligue 1. Une anomalie.

Il va falloir rester humble et aborder ce match comme tous les autres.

"_On est dans une situation particulière, avec toute l’euphorie et ces messages de félicitation_s, prévient Antoine Kombouaré qui sera suppléé par son adjoint Yves Bertucci en Moselle. Il faut vite se remettre au boulot parce qu'on va affronter une équipe qui est en difficulté dans notre championnat. On était dans la même situation que Metz, il y a un an jour pour jour, on sait donc ce qui nous attend là-bas." D'autant que les Canaris seront privés de Moses Simon, Quentin Merlin, Jean-Charles Castelletto et Fabio. "On ne pourra pas se permettre d'être dans notre match qu'à moitié, poursuit Traoré. Il va falloir rester humble et aborder ce match comme tous les autres." La meilleure façon de préparer la demi-finale de la Coupe de France qui se profile, ce mercredi dans une Beaujoire à nouveau à guichets fermés.

Vibrez sur France Bleu Loire Océan au rythme des Canaris

La 26e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et le FC Nantes est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche, avec les commentaires de Florian Cazzola au stade de Saint-Symphorien, accompagné d'Oscar Lippert et de Thierry Tissot, président d'Activ Nantes Supports. Vos questions, réactions, coups de cœur et de gueule en direct au 02.40.73.6000.

