EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut débuter 2023 sur une bonne note, face à Auxerre

Une seule victoire sur les 12 derniers matches de championnat. C'est trop peu et ça place, ce dimanche, le FC Nantes dans une situation très délicate. Pour son premier match de l'année 2023, les coéquipiers du milieu de terrain Pedro Chirivella, forfait en raison d'une blessure au genou, vont jouer un nouveau "match à six points" dixit l'Espagnol, contre le promu auxerrois.

"En termes d’efficacité, ce n’est pas bon, constate Antoine Kombouaré, suspendu. On est nul, c’est nul ce que l’on fait. Mais on a des circonstances. On va se répéter : je sais que mes joueurs font les efforts mais la Coupe d’Europe nous a pris beaucoup d’énergie pour les raisons évoquées plusieurs fois avant la trêve." Une première partie de saison désormais à digérer pour ne pas revivre les affres d'il y a un an et demi. "On doit maintenant aborder tous les matches comme des finales, promet Andrei Girotto. Deux victoires, ça nous prend la tête. Il faut améliorer ce chiffre." Dès ce dimanche pour le retour des Jaunes à la Beaujoire ?

Nantes reste sur six réceptions sans défaite contre Auxerre

