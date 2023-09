EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut enchaîner, à la Beaujoire, et doubler Lorient

Longtemps irrespirable, la victoire finalement acquise à Clermont dimanche 17 septembre a donné un sacré bol d'air aux Canaris. "Ça permet de respirer un peu mieux, convient l'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy. Mais je reste très vigilant. Le retour de la confiance ne doit pas amener de la négligence et surtout pas l’abaissement de l’exigence. Il faut se donner les moyens d’enchaîner. On est sur trois matches sans défaite, il faut étirer cette série le plus longtemps possible." Et continuer d'asphyxier les équipes dans le rétroviseur de la Maison jaune, qui pointent à trois points avant le coup d'envoi de cette 6e journée de Ligue 1.

ⓘ Publicité

Toujours privés d'Adson , Fabien Centonze , Bastien Meupiyou, Ignatius Ganago et Nathan Zézé, les Jaunes pourront compter sur la présence d' Alban Lafont, de retour de blessure , et surtout sur leur arme fatale au milieu de terrain : la paire Chirivella-Augusto. "On se comprend très bien, se satisfait le Brésilien arrivé cet été. Je pense que c’est le début de quelque chose de très bien pour l’équipe." En espérant que cela se concrétise, ce samedi devant 30.000 spectateurs à la Beaujoire, par un deuxième succès d'affilée. Histoire de retarder l'automne le plus longtemps possible.

Le FC Nantes n'a plus enchaîné deux succès consécutif depuis février

loading