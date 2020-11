EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes en quête d'une première victoire à Lens depuis 17 ans

Trois jours après leur match nul mais encourageant face à Metz, les Canaris se déplacent dans le Pas-de-Calais, pour y défier le promu lensois, ce mercredi soir. Face à une équipe qu'il n'a plus battu depuis 17 ans, le FC Nantes pourra compter sur les retours de Nicolas Pallois et Imran Louza.

"Ce n'est pas un match bonus", lâche d'emblée l'entraineur du FC Nantes, Christian Gourcuff. Un mois après le déplacement avorté des Canaris en raison de l'épidémie de coronavirus qui avait durement affecté l'effectif des Sangs et Or, les Canaris sont à nouveau dans le Pas-de-Calais, ce mercredi soir. Avec l'espoir de "bonifier le point du match nul" obtenu trois jours plus tôt contre Metz, dixit Sébastien Corchia.

Nicolas Pallois et Imran Louza de retour

"Il serait intéressant d'enclencher cette dynamique et de prendre des points, confie le technicien breton. C'est important pour la sérénité qui nous permettra de progresser." Face à une formation qui n'a perdu qu'une seule fois en 2020 dans son antre, les Jaune et Vert pourront compter sur les retours de leur capitaine, Nicolas Pallois, et de leur maitre à jouer, Imran Louza. Et ça ne sera pas de trop.

"Ils font un très bon début de saison pour une équipe qui vient de monter, analyse Abdoulaye Touré. Maintenant, on va plus se focaliser sur ce qu’on a à faire nous. On va là-bas pour ramener des points, il va falloir y aller avec des idées bien définies et faire en sorte de gagner." Pour y parvenir, le FC Nantes devra également se montrer bien plus réaliste que face à Metz, où il avait frappé à 17 reprises pour un petit but marqué.

Plus de 2h30 de direct au plus près des Canaris

RC Lens - FC Nantes : à vivre dès 18h30 sur France Bleu Loire Océan avec Florian Cazzola au stade Bollaert, Clément Lebas et leurs consultants en studio pour commenter, analyser et décortiquer cette 8è rencontre de la saison des Canaris.

