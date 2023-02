EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut entretenir sa belle dynamique contre Lens

A peine sa belle performance contre la Juventus Turin savourée que le FC Nantes repart déjà au charbon, ce dimanche après-midi contre Lens. "On a une dynamique à entretenir et, surtout, un maintien en Ligue 1 à aller chercher", lance Antoine Kombouaré qui est invaincu avec ses hommes depuis quatre rencontres et qui pourra encore compter sur le soutien de quelque 1.000 supporters. Mais qui devra aussi composer sans ses tauliers en défense, Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto dans le Pas-de-Calais. "À Lens, si on n’y est pas, si on ne pense pas à jouer, ça peut très mal se passer, avertit le Kanak. La meilleure manière de préparer la Juve, c’est de faire un très bon match là-bas pour confirmer notre prestation de jeudi et avoir des fondations solides."

La saison passée, le déplacement des Jaunes à Bollaert intervenait à quelques jours de la finale de la Coupe de France . Alors que son équipe menait, le technicien nantais avait décidé de sortir plusieurs cadres dont Chirivella, Kolo Muani et le double buteur Simon, dans l'optique de les préserver. Aujourd'hui la donne est différente assure Nicolas Pallois : "On doit prendre des points parce qu’on en a besoin en championnat. C’est notre priorité, c’est ce qui nous donne à manger et ce qui fait vivre le club." Et pour arriver à leurs fins, les Canaris devront réussir à faire abstraction de l'impatience de toute une ville qui attend la manche retour contre la Vieille Dame, jeudi prochain.

Le FC Nantes reste sur cinq matches dans défaite contre les Sang et Or

