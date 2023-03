EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut faire bonne figure contre un PSG invaincu à domicile

Les Canaris, orphelins de Delort, Corchia et Traoré, terminent, ce samedi soir, leur marathon de matches par un nouveau col hors-catégorie, le Paris SG. "Pour faire quelque chose là-bas, il faudra montrer le plus beau visage du FC Nantes et faire de grandes choses", prévient Ludovic Blas. Défi.

Le défenseur du FC Nantes Andrei Girotto est le joueur qui a effectué le plus de dégagements défensifs et d'interceptions, cette saison en Ligue 1. © AFP - Jean-François Monier Un dernier coup de collier avant de souffler. Pour son onzième match disputé en l'espace de 34 jours , ce samedi soir, le FC Nantes va devoir s'employer pour ne pas se faire gifler une troisième fois cette saison par le Paris Saint-Germain. "On sait que pour faire quelque chose là-bas, il faudra montrer le plus beau visage du FC Nantes et faire de grandes choses, espère Ludovic Blas. C'est l'occasion de montrer qu'on est une grande équipe, qu'on peut rivaliser face à des joueurs exceptionnels." Pour y parvenir, les Jaunes qui pourront compter sur le retour de Nicolas Pallois devront retrouver leur imperméabilité en défense. ⓘ Publicité "Il faudra ensuite qu'on profite de nos opportunités et je suis sûr qu'on en aura parce qu'ils auront quelques temps faibles", assure Antoine Kombouaré. Mais le défi s'annonce immense face aux coéquipiers de Kylian Mbappé, invaincus depuis 34 matches de championnat à domicile. "C'est beau de finir cette série de matches avec un déplacement au Parc des Princes, souffle le Kanak . A condition de réaliser une bonne prestation face à cette équipe du PSG, qui se prépare aussi pour son déplacement à Munich, mercredi prochain." Il n'y a plus qu'à ! À lire aussi FC Nantes : un déplacement à Paris en TGV et un retour en car à la demande de Kombouaré Nantes n'a gagné que 3 de ses 26 derniers matches contre le PSG