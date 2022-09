EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut "retrouver la lumière" face à Lens pour se relancer

"Question comptable, on n’est pas au mieux", lâche, lucide, Samuel Moutoussamy. À une unité de la zone rouge, après ses revers contre Paris et Lorient, le FC Nantes va tenter de se donner de l'air, ce dimanche contre Lens. Une tâche qui s'annonce âpre face à un club invaincu depuis 15 matches.

Neuf mois après l'incroyable remontada nantaise face à Lens, dans une Beaujoire incandescente, les Canaris recroisent la route des Artésiens, ce dimanche après-midi. Et ils seraient bien inspirés de réaliser un nouvel exploit, face à une équipe invaincue depuis 15 rencontres, pour se relancer après deux revers consécutifs en championnat et ne pas plonger dans la zone des relégables. "Je suis impatient de voir ce qu’on va montrer, quel visage on aura, souffle Antoine Kombouaré. Il faut être révolté par ce qu’on fait en ce moment. Il faut être revanchard, il faut avoir de la fierté, de l’amour-propre. On aura besoin de ça. J’attends mes joueurs au tournant. C’est un formidable test qui nous attend. Soit tu peux te faire gifler par Lens, soit tu retrouves la lumière, la victoire, la confiance, et tu relances la machine."

Il faut stopper les matches où on prend trois buts. Il faut retrouver de la solidité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour tenter de faire vaciller à nouveau les troisièmes de Ligue 1, au coup d'envoi de cette huitième journée, les Jaunes devront impérativement retrouver de l'assurance dans une défense qui a pliée à 10 reprises sur les 4 derniers matches. Et enfin réaliser deux mi-temps pleines. "Là, contre une des meilleures équipes du championnat, on va entamer la rencontre avec la plus grande détermination et la plus grande intensité possible, promet le milieu de terrain Samuel Moutoussamy. Il faut stopper les matches où on prend trois buts. Il faut retrouver de la solidité. Contre les grosses équipes, on a souvent ce supplément d’âme." Mais pour l'instant, Nantes ne l'a pas montré cette saison.

Tous les matches du FC Nantes à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan

La rencontre entre le FC Nantes et le RC Lens est à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 17h05 ce dimanche, avec les commentaires de Florian Cazzola depuis la Beaujoire, accompagné d'Oscar Lippert et leurs consultants.

Les Canaris n'ont remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matches de Ligue 1