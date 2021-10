EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut gâcher le 140e anniversaire des Girondins de Bordeaux

Privé de Jean-Charles Castelletto, suspendu, le FC Nantes débarque en Gironde, ce dimanche, terre sur laquelle les Jaunes n'ont plus gagné depuis huit longues années. Bien plus en forme que Bordeaux, une seule victoire, les Canaris ont l'occasion de gâcher les 140 ans de son rival historique.

"On va essayer d'éteindre l'ambiance", lance Nicolas Pallois, privé de son compère en défense Jean-Charles Castelletto, suspendu. Avec son phrasé habituel, l'ex-défenseur des Girondins aujourd'hui au FC Nantes a lancé les hostilités avant le 99e derby de l'Atlantique, ce dimanche après-midi. Face à des Marine et Blanc à la peine et qui n'ont toujours pas gagné dans leur antre, les Canaris d'Antoine Kombouaré ont l'occasion d'enchaîner, 15 jours après leur succès poussif contre le promu troyen.

"C’est un derby, il va falloir le prendre sérieusement, espère le numéro quatre des Jaunes. On doit continuer à faire ce que l’on réussit depuis le début de la saison." Une tâche qui s'annonce plus qu'ardue dans un Matmut Atlantique qui sera plein comme un œuf - quelque 39.000 spectateurs attendus, dont 500 Nantais - à l'occasion des 140 ans du club et qui va pousser très fort. "Notre début de championnat est encourageant, juge Antoine Kombouaré. Il y a moins de fébrilité mais on doit avoir plus de tempérament, de caractère, afficher plus de personnalité. C’est la prochaine phase. C’est ce que j’attends sur les prochains matches." Reste à savoir si ça sera suffisant pour enfin vaincre le signe indien et s'imposer en Gironde, ce que les Jaunes n'ont plus fait depuis huit ans.

Les Canaris n'ont jamais gagné au Matmut Atlantique de Bordeaux