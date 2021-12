EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut poursuivre sa belle série à domicile face à l'OM

Les troupes d'Antoine Kombouaré sont prévenues. "Aujourd’hui, l’OM ne joue pas toujours très bien mais il y a des résultats. Il y a des joueurs d’expérience, de qualité et notamment un chef d’orchestre : Dimitri Payet, tonne l'entraîneur du FC Nantes. Il y a un Marseille avec lui et un Marseille sans lui." Et il sera bien présent dans son ancienne antre qui sera quasiment pleine, ce mercredi soir, à contrario de Sébastien Corchia et Renaud Emond, blessés, ou encore de Fabio et Pedro Chirivella, suspendus.

"L’idée, c’est de faire un grand match. On n’a pas le choix, lance le Kanak. Si on veut espérer faire un bon résultat devant Marseille, il faudra être prêt à faire une grande performance, sur la durée du match." Et ne pas craquer dans le money-time, comme les Canaris l'ont trop souvent fait cette saison. Le bon nul ramené du Nord est gage d'espoir. Encore faut-il confirmer. "On a vu qu’on pouvait rivaliser par moments mais il faut rester lucide et se dire qu’on n’est pas dans le même championnat, analyse un Wylan Cyprien qui enchaîne enfin au milieu de terrain. Mais sur le plan comptable, il faut faire fructifier le point pris à Lille." Et confirmer la bonne forme des octuples champions de France à domicile qui restent sur quatre matches sans défaite.

