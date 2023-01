EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut poursuivre sa bonne série à Montpellier

L'agacement n'est jamais loin quand on rappelle à Antoine Kombouaré que son équipe n'a toujours pas gagné en Ligue 1 hors de ses bases. La seule dans cette situation. Ce dimanche après-midi dans l'Hérault, le FC Nantes a l'occasion d'enfin se débarrasser de ce poids et de confirmer son retour en forme. "On va jouer le coup à fond pour regarder vers le haut, promet Evann Guessand, symbole de ces Canaris retrouvés et invaincus depuis la reprise du championnat. On a l’opportunité de creuser un petit écart même si le championnat demeure très long. C’est un match assez important. Après leur défaite, ils ont pris un coup, je pense que leurs supporters ne doivent pas être contents, par conséquent c’est soit ils abordent le match abattus, soit ils se montrent très revanchards et veulent se rattraper."

Pour ne pas laisser Montpellier retrouver le sourire, les Jaunes vont devoir à nouveau prouver que leur défense, qui n'a encaissé aucun but depuis la trêve, est capable d'endiguer les assauts de la bande de Téji Savanier et Elye Wahi, bien qu'amputée de deux joueurs majeurs, Nicolas Pallois et Quentin Merlin, tous deux blessés. "Les joueurs travaillent bien, on met des choses en place, indique Antoine Kombouaré. Les résultats sont intéressants et il faut valider le bon point pris devant Lyon, en s’imposant à Montpellier." Mais pour ça, il va falloir retrouver le chemin des filets, ce que les Canaris ne sont parvenus à faire qu'une fois sur leurs trois dernières sorties.

