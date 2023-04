EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut prolonger l'euphorie, contre Monaco

Dès le billet pour la finale de la Coupe de France composté , ce mercredi, Antoine Kombouaré a tenu a ramener ses troupes sur terre, le plus rapidement possible. "On connaît l’importance de ce match contre Monaco pour aller chercher le maintien, promet le Kanak. Si on ne se prépare pas bien et qu’on pense déjà à la finale, on fait fausse route." Le message a le mérite d'être clair, ce dimanche, alors que les Canaris n'ont plus gagné depuis six rencontres en championnat et ne comptent plus qu'une avance très faible sur le premier relégable (quatre points avant cette journée).

Si les Jaunes veulent rebondir face à la meilleure équipe depuis la reprise post-Mondial, il faudra aux coéquipiers de Ludovic Blas, privés de six joueurs dont Merlin, Chirivella et Hadjam, réaliser un match plein, dans la droite lignée de celui réalisé contre Lyon. "J’aimerais bien 36, ou 35 points, pour nous dire qu’après cette finale, il nous restera six matches pour aller chercher le maintien, confie Jean-Charles Castelletto. Il y a un club et des personnes qui travaillent pour le club. Ces enjeux sont plus importants que le reste. On va aller chercher ce maintien." Et le Camerounais pourra compter une fois encore sur le soutien de plus de 29.000 spectateurs à la Beaujoire. "Il faut se dire que l’avertissement reçu contre Reims doit servir, martèle Kombouaré. Il faudra faire un grand match défensif et proposer du jeu pour aller marquer." Tout un programme.

Le FC Nantes reste sur quatre réceptions de Monaco en Ligue 1 sans gagner

