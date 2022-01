EN DIRECT - Ligue 1 : le FC Nantes veut rebondir contre Lorient et réintégrer le top 10

Une semaine après sa courte défaite face aux Aiglons, le FC Nantes se frotte à un adversaire, a priori, beaucoup moins costaud, ce dimanche après-midi. Comptant sur les retours de Nicolas Pallois ou encore Dennis Appiah, les Canaris espèrent enchaîner à domicile et enfoncer un peu plus les Merlus.

"C'est le moment de rebondir", veut croire l'expérimenté défenseur du FC Nantes, Andrei Girotto. S'il na pu empêcher la défaite des siens contre l'OGC Nice, la semaine dernière, malgré un superbe but sur coup franc direct, le joueur aux 125 apparitions avec les Jaunes en Ligue 1 est convaincu que le retour de certains cadres, à commencer par Nicolas Pallois et Dennis Appiah, va faire beaucoup de bien contre Lorient, ce dimanche après-midi. "On joue à la maison, il faut qu’on domine l’adversaire, assure-t-il. Au match aller, on n’avait pas fait une grande rencontre, on avait beaucoup souffert mais on avait été efficace, c’est le plus important."

Face à un adversaire qui n'a gagné aucun de ses 14 derniers matches de championnat, pire série en cours dans l'élite, et qui n'a plus connu le goût du succès à l'extérieur depuis 26 rencontres, les Canaris ont une occasion rêvée de s'installer à nouveau dans le top 10. "Bien sûr qu’on pense que c’est une occasion de rebondir et c’est très important pour nous, lance Antoine Kombouaré. On doit être capable de vite réagir. La meilleure façon d’y parvenir, c’est de s’imposer." Et par la même occasion, de faire un grand pas vers le maintien.

Plus de trois heures de direct 100% FC Nantes sur France Bleu Loire Océan

Le 22e match de la saison du FC Nantes en Ligue 1, contre Lorient au stade de la Beaujoire, est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 14h30 ce dimanche avec les commentaires de Florian Cazzola, accompagné d'Oscar Lippert, Sébastien Denis, ex-arbitre de Ligue 1 et de Ligue 2, et vous ! On attend vos réactions, vos questions et vos analyses en direct au 02.40.73.6000.

Les Canaris à la recherche d'un quatrième match sans défaite à domicile toutes compétitions confondues